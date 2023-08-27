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27 Ağustos 2023 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2023 Pazar 10:00:00

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Irak-Suriye kurye sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Kaynak: AA

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MİT, Pençe operasyonlarına karşı eylem düzenleyecek terörist grupların Gara, Zap, Metina ve Haftanin'deki geçişlerini sağlayan PKK/KCK'lı Kadri Encu'yu Gara'da etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Pençe operasyonlarına karşı eylem düzenleyecek terörist grupların Gara, Zap, Metina ve Haftanin'deki geçişlerini sağlayan PKK/KCK'nın sözde Irak-Suriye kurye sorumlusu Kadri Encu'yu Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Irak-Suriye sorumlusu Encu'nun, örgütün kırsal kadrolarına 2006'da katıldığı ve Irak'ın Zap bölgesinde örgütsel eğitimler aldığı tespit edildi.

2015-2017 yıllarında PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi "Abbas" kod adlı Duran Kalkan'ın korumalığını yaptığı belirlenen Encu'nun, Ocak 2018'de Irak-Suriye kurye sorumlusu olarak Gara'ya geçtiği öğrenildi.

Encu'nun teröristlerin ve örgüte ait silahların Irak ve Suriye arasındaki geçişini organize ettiği belirlendi.

Bunun üzerine MİT tarafından takibe alınan "Doğan" kod adlı Kadri Encu'nun Irak'ın Gara bölgesinde bulunduğu tespit edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'taki Pençe operasyonlarına karşı eylem düzenleyecek terörist grupların Gara, Zap, Metina ve Haftanin arasındaki geçişlerini de sağlayan Encu, MİT tarafından Gara'da terör eylemi yapmak üzere toplanan gruptakilerle etkisiz hale getirildi.

Etiketler : mit pkk kadri encu
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