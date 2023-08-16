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16 Ağustos 2023 Çarşamba 09:31:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2023 Çarşamba 09:31:00

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde basın ve arşiv sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Kaynak: AA

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde basın ve arşiv sorumlularından "Sidar Serhat" kod adlı Celal Birdal'ı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terörist Birdal, üniversitede mühendislik eğitimi aldığı yıllarda terör örgütü PKK/KCK-HPG içerisinde faaliyet gösterdi.

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerinde güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda eylemin faili olduğu, bazı eylemlerde de diğer terörist grupları yönlendirdiği belirlenen Birdal'ın, PKK/KCK-HPG'nin sözde basın ve arşiv sorumlularından olduğu, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Bazı örgüt üyelerini eylem için Türkiye'ye yönlendirmeye çalıştığı belirlenen terörist Birdal, MİT'in, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla yanındaki teröristlerle beraber etkisiz hale getirildi.

Etiketler : milli istihbarat teşkilatı terör örgütü pkk celal birdal
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