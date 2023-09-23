VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hızlı tren hizmeti alan il sayısı 52'ye çıkacak
Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Uzman öğretmenlikle ilgili yeni karar! Bakan Tekin duyurdu
"Bu yüzyılı emeğin, yatırımın, üretimin, istihdamın, büyümenin ve refahın yüzyılı yapacağız"
Kahramanmaraş'ta deprem
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
23 Eylül 2023 Cumartesi 10:45:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 10:45:00

MİT sınır ötesi operasyonlarla terörün kaynağına darbe indirdi

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Milli İstihbarat Teşkilatı, eylül ayında PKK'ya yönelik nokta operasyonlarıyla, sözde bölge sorumlularının da aralarında bulunduğu çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi.

Sözde bölge sorumluları, güvenlik güçlerine ve şehirlere saldırı talimatı verenler, kırmızı bültenle ya da gri kategoride arananlar... Milli İstihbarat Teşkilatı eylül ayında da terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurdu.

Bir yandan İHA ve SİHA'lar ile havadan, bir yandan saha ajanları ile karadan izliyorlar. Sözde yöneticilerin ağları deşifre edildikten sonra nokta operasyon gerçekleştiriyorlar. Milli İstihbarat Teşkilatı tüm unsurları ve nokta operasyonlarıyla teröristleri etkisiz hale getiriyor.

IRAK-SİNCAR

Son operasyonun adresi Irak Sincar'dı. Terör örgütü PKK'nın sözde Sincar Genel Asayiş Sorumlusu Halid Reşo Kasım, korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bir süre MİT'in saha ajanları tarafından takip edilen teröristin, Sincar'da PKK taraftarı olmayan birçok sivili sorgulayarak infaz ettiği de öğrenildi.

SURİYE-MÜNBİÇ

19 Eylül'de terör örgütü YPG/YPJ'nin sözde Münbiç sorumlusu terörist Uman Derviş bu kez hedefteydi. Teröristin, Türkiye'de büyük şehirlerde eylem düzenlemek için oluşturulan birimin sözde sorumlularından olduğu ve Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekat bölgelerine saldırı talimatlarını verdiği de ifade edildi. Suriye'den Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen terör eylemleri de Uman Derviş tarafından organize ediliyordu.

SURİYE-AMUDE

PKK/YPG'nin sözde askeri eğitim sorumlusu Muhtesim Akyürek'e de benzer bir operasyon yapıldı. Terörist 11 Eylül'de Suriye'nin kuzeyindeki Amude'de etkisiz hale getirildi. Örgütün sözde eğitim faaliyetlerinde önemli bir darbe vuruldu.

SURİYE-RUMEYLAN

7 Eylül'de bu kez terörden arananlar listesinde yeşil kategoride bulunan Zülfiye Binbir hedefteydi. Terörist Zülfiye Binbir'in Kaymakam Adayı Kenan Erenoğlu ve er Aykut Çelik'in kaçırılması eylemlerini organize ettiği belirlendi. PKK/KCK'nın sözde finans sorumlusu terörist Binbir, Suriye'nin kuzeyindeki Rumeylan bölgesinde nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

IRAK-SÜLEYMANİYE

1 Eylül'de operasyonun adresi Irak'ın kuzeyi; hedef ise PKK'nın sabotajcı olarak eğittiği Rezan Güngen'di. Terör örgütü PKK'nın, özel eylemlerde kullanmak için saldırı, sabotaj eğitimleri verdiği Rezan Güngen, sınırdan 150 kilometre uzaklıktaki Süleymaniye kırsalında yapılan nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Etiketler : milli istihbarat teşkilatı pkk terör sınır ötesi operasyon
Neva'sına kavuştu

Neva'sına kavuştu
Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı

Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı
Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor
'Emre'li açılış

'Emre'li açılış
Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı

Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı
Güzel yürek İbrahim!

Güzel yürek İbrahim!
2. kez babalık sevinci yaşadı

2. kez babalık sevinci yaşadı
Zara: Aşk kadınıyım

Zara: Aşk kadınıyım
Tiyatro yapmak istiyor

Tiyatro yapmak istiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX