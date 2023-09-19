MİT SİHA ile vurdu, Lüksemburg üzüldü!

Geçtiğimiz cuma günü Münbiç kırsalında MİT'in SİHA'larla düzenlediği operasyonda sözde YPJ komutanı "Şervin Serdar" kod adlı İman Mahmud Derviş, "Nucan Öcalan" ve "Canda Cudi" kod adlı iki PKK'lı kadın teröristle birlikte etkisiz hale getirildi. Örgütte Münbiç sorumlusu olan Derviş'in, Türkiye'ye saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi.

Teröristin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili, Lüksemburg Dışişleri Bakanlığı'ndan skandal bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Lüksemburg Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz Cuma günü Münbiç'te Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) mensubu 3 kişinin drone saldırısıyla öldürülmesinden derin üzüntü duymaktadır. Bakanımız, DEAŞ'a karşı ortak mücadeleye desteğini ifade etmek üzere 2016 yılında mağdurlardan Şervîn Serdar ile bir araya gelmişti' denildi.

Terörist Derviş, Macron yönetimi tarafından Fransa Elysee Sarayı'nda ağırlanan teröristler arasındaydı. Terörist Derviş, Fransa ile birlikte Danimarka, Kanada, İtalya gibi ülkelerde de resmi olarak ağırlanmıştı.