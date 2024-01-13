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13 Ocak 2024 Cumartesi 09:43:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 09:43:00

MİT, PKK/KCK'ya Avrupa'dan eleman temin eden teröristi etkisiz hale getirdi

Kaynak: AA

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Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK'ya Avrupa'dan eleman temin eden "Renas Raperin" kod adlı Faik Aydın'ı, Irak sınırından yaklaşık 160 kilometre derinlikte düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT tarafından yakın takibe alınan terörist Faik Aydın'ın Avrupa'da terörist faaliyet içinde olduğu tespit edildi.

Teröristin, Irak'a geçmesinin ardından Süleymaniye'de yerel halk üzerinde örgüte destek ve katılım için baskı yaptığı öğrenildi. Örgüt içerisinde kritik bir role sahip olduğu belirlenen terörist için operasyon kararı alındı.

Terörist Aydın'ın faaliyetlerinin sonlandırılması için saha ajanlarının da katılımıyla hassas bir çalışma gerçekleştirildi. Uygun zaman ve koşulların oluşmasıyla, Türkiye'nin 160 kilometre ötesinde Irak'ta düzenlenen operasyonda "Renas Raperin" kod adlı Faik Aydın etkisiz hale getirildi.

ÖRGÜTE AVRUPA'DA TERÖRİST TOPLAMA ÇALIŞMALARI YAPTI

MİT, etkin istihbarat ağı sayesinde teröristin Avrupa'daki örgütsel faaliyetlerini ortaya çıkardı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın Avrupa'daki gençlik ve toplumsal alan çalışmalarında yer alan teröristin, son dönemde örgüte katılacak eleman bulamayan PKK/KCK adına Avrupa'da terörist toplama çalışmaları yaptığı belirlendi.

Avrupa'daki birçok ülkede uzun yıllar faaliyet yürüttükten sonra 2015'te Irak'ın Kuzey'ine geçerek örgütün silahlı kadrosuna katılan terörist hakkında Muş Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla alınmış tutuklama/yakalama kaydı bulunduğu, teröristin örgüt içerisinde kritik görevlere getirilmesinin beklendiği kaydedildi.

Öte yandan, terörist Faik Aydın'ın kardeşlerinden Saygı Aydın'ın 2014-2018 arasında Erzurum'da terör olaylarına karıştığı ve 2018'de etkisiz hale getirildiği, diğer kardeşi Ferhat Aydın'ın ise 2013-2014 yıllarında PKK/YPG bünyesindeyken Suriye'de öldüğü öğrenildi.

Etiketler : mit terör örgütü terörist faik aydın operasyon
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