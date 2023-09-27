MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon! Terörist Mazlum Öztürk etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'ya Avrupa'dan katılan "Berxwedan Çiyager" kod adlı terörist Mazlum Öztürk'ü, Irak'ın Süleymaniye kırsalında nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye'de sansasyonel eylem yapmak üzere eğitildiği belirlenen PKK/KCK'lı terörist Mazlum Öztürk'ü, Irak'ın Süleymaniye kırsalında operasyonla etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in Irak'ın Süleymaniye kırsalına sızan saha ajanları, terör örgütünün, terörist aktarımını ilk etapta Avrupa Alanı'na yaptığı, sonrasında Irak ve Suriye'ye kaydırdığı tespit edildi.
PKK tarafından, Süleymaniye kırsalında görevlendirilen ve Türkiye'de sansasyonel eylemler yapmak üzere eğitilen terörist Berxwedan Çiyager kod adlı Mazlum Öztürk, gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Terörist Mazlum Öztürk'ün, Ağustos 2022'de Türkiye'den Avrupa Alanı'na geçiş yaptığı, burada bir çok faaliyete katıldığı, Ekim 2022'de Avrupa Konseyi önünde gerçekleştirilen oturma eylemine de iştirak ettiği, Ocak 2023'te Fransa'dan örgütün kırsal kadrosuna katılarak silahlı faaliyet yürütmeye başladığı ve güvenlik güçlerine karşı eylem gerçekleştirilmek üzere suikast eğitimleri aldığı belirtildi.
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