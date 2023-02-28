MİT, PKK/KCK'lı Ramazan Güneş'i Türkiye'ye getirdi

MİT, 60 güvenlik görevlisinin şehit edildiği 12 terör eylemini gerçekleştiren PKK/KCK'lı Ramazan Güneş'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirdi
28 Şubat 2023 Salı 10:05:00 - Güncelleme:28 Şubat 2023 Salı 10:05:00
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MİT, 60 güvenlik görevlisinin şehit edildiği 12 terör eylemini gerçekleştiren PKK/KCK'lı Ramazan Güneş'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirdi