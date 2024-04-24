MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla İstanbul'da yakalanan PKK/KCK'nin Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklanarak cezaevine gönderildi.
24 Nisan 2024 Çarşamba 17:17:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 17:17:00
MİT paketledi! Sözde sorumlu cezaevine gönderildi
MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla İstanbul'da yakalanan PKK/KCK'nin Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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