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24 Nisan 2024 Çarşamba 17:17:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 17:17:00

MİT paketledi! Sözde sorumlu cezaevine gönderildi

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MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla İstanbul'da yakalanan PKK/KCK'nin Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla İstanbul'da yakalanan PKK/KCK'nin Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler : mit pkk/kck operasyon
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