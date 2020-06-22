22 Haziran 2020 Pazartesi 12:10:00 - Güncelleme:22 Haziran 2020 Pazartesi 12:27:00
MİT kumpası davasında duruşmalar kapalı yapılacak
FETÖ'nün 'MİT kumpası'na ilişkin 14'ü tutuklu 15'i firari 34 sanığın yargılandığı davada, mahkeme duruşmaların kapalı yapılmasına karar verdi.
FETÖ'nün 'MİT kumpası'na ilişkin 14'ü tutuklu 15'i firari 34 sanığın yargılandığı davada, mahkeme duruşmaların kapalı yapılmasına karar verdi.
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