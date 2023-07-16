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16 Temmuz 2023 Pazar 10:38:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 10:38:00

PKK'ya ağır darbe! Sözde Avaşin yöneticilerinden Bilal Onat etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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PKK'ya Kuzey Irak'ta nokta operasyon düzenlendi: Sözde Avaşin yöneticilerinden Bilal Onat etkisiz hale getirildi.

PKK'ya Kuzey Irak'ta nokta operasyon düzenlendi: Sözde Avaşin yöneticilerinden Bilal Onat etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Avaşin bölgesinde saldırı hazırlığındaki bir grup terörist İHA tarafından tespit edildi.

Bölgeye yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyonda terörist grup etkisiz hale getirilirken yapılan incelemede teröristlerden kimliği tespit edilenlerden birinin "Devrim Garzan" kod adlı Bilal Onat, diğerinin ise "Sidar Amed" kod adlı Mazlum Yılmaz olduğu belirlendi.

Onat'ın terör örgütü PKK'nın sözde "Avaşin eyalet yönetimi" üyesi olduğu bildirildi.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonu ile geçen hafta da terör örgütü PKK'nın Zap bölgesindeki muhaberesinden sorumlu " Serzan Mava" kod adlı terörist Ferit Yüksel saklandığı mağarada etkisiz hale getirilmişti.

Etiketler : PKK Kuzey Irak Sözde Avaşin yöneticileri
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