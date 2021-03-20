MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Kıskıvrak yakalandı

MİT ile Emniyet'ten ortak operasyon: FETÖ'nün sözde Trabzon yargı sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün sözde "Trabzon yargı sorumlusu" olduğu suçundan aranan eski Danıştay üyesi Kasım Davas, MİT ile Emniyet'in ortak operasyonuyla Ankara'da lüks bir sitede yakalandı

