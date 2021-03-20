MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Kıskıvrak yakalandı

20 Mart 2021 Cumartesi 13:45:00 - Güncelleme:20 Mart 2021 Cumartesi 13:45:00
MİT ile Emniyet'ten ortak operasyon: FETÖ'nün sözde Trabzon yargı sorumlusu yakalandı
FETÖ'nün sözde "Trabzon yargı sorumlusu" olduğu suçundan aranan eski Danıştay üyesi Kasım Davas, MİT ile Emniyet'in ortak operasyonuyla Ankara'da yakalandı.
FETÖ'nün sözde "Trabzon yargı sorumlusu" olduğu suçundan aranan eski Danıştay üyesi Kasım Davas, MİT ile Emniyet'in ortak operasyonuyla Ankara'da lüks bir sitede yakalandı
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