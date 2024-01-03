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03 Ocak 2024 Çarşamba 21:25:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 21:25:00

MİT ifadeleri almaya başladı: Mossad ajanları sorguda

Kaynak: İHA

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Türkiye'de yakalanan ve İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a çalıştıkları belirlenen 34 kişinin ifadeleri alınmaya başlandı.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a çalıştıkları gerekçesi ile MİT unsurları tarafından çökertilen casus ağındaki 34 kişinin sorgusu başladı. Gözaltındaki kişiler, Mossad için Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri yürütmekle suçlanıyor.

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçlayan casus ağına yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ekipleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatılmış, ajan ağında yer alan 46 şüphelinin 34'ü İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen zincirleme operasyonda yakalanmıştı. Söz konusu faaliyetlerin uluslararası casusluk kapsamında olabileceği değerlendirilerek çökertilen casusluk ağındaki şüphelilerinin Terörle Mücadele Şubesindeki sorgu işlemleri bugün başladı. Akşam saat 17.30 sıralarında başlandığı öğrenilen ifade işlemlerinin uzun sürmesi bekleniyor.

GÖLGE SAVAŞLARINDA OPERASYONA GİDEN SÜREÇ

MİT, İsrail İstihbarat Servisi için Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetlerine karışan bir ajan ağını deşifre etmiş, Mossad'ın Türkiye'de bulunan Filistinliler ve ailelerine yönelik eylemlerde kullanmak üzere eleman temin ettiğini belirlemişti.

FİLİSTİNLİ AKTİVİSTLER VE SİYASİ KİMLİKTEKİLER HEDEFTE

İsrail istihbarat servisi yetkililerinin şüphelilerle sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği, savaştan sonra Filistin lehine çalışmalar yapan İsrail ve Filistinli aktivistlerin isim bilgilerini vererek bu kişileri takip etmelerini istediği öğrenildi.

DİJİTAL MALZEMELER İNCELENİYOR

Casus ağındaki kişilerin, Tel-Aviv'den aldıkları isim bilgileri doğrultusunda hedef kişileri takip ettiği, bazı kişilerin fotoğraflarını çekerek bu kişilere ait bilgileri İsrail ile paylaştığı da saptandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ederken, zanlılara ait dijital materyaller incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildi. Dijital materyallerin çözüldükçe gölge savaşlarıyla ilgili yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.

Etiketler : Milliİstihbarat İsrailMossad 34Kişi
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