VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'ye iadesi durdurulmuştu! Kim olduğu ortaya çıktı
Eski ABD Büyükelçisi Jeffrey'den dikkat çeken açıklama: 15 Temmuz ile 11 Eylül aynı
MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon!
Uzman isim tarih verdi! Aşırı sıcaklar geliyor
KYK borcu faizleri silinecek mi?
"SAMP-T'de azami işbirliği istiyoruz"
Fiyatlar uçmuş
Anlaşarak ayrıldık
3 yıl sonra Harbiye'de
Bodrum'da karantinada
Ödüllü bir oyuncuyum
Yaşlılarda yalnızlık sorunları derinleşti
Yazın güneş gözlüğü ve şapkasız çıkmayın
Üzüm ve kiraz doğal ağrı kesici
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 17 Temmuz
Yunanistan'da uçak düştü
Sokakta oynarken mermi isabet eden çocuk hayatını kaybetti
Filenin Sultanları final biletini İtalya'ya kaptırdı
Bakan Koca: Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz
IMF Başkanı: Küresel görünüme yönelik belirsizlik son derece yüksek
G20 maliye bakanları ortak paydada buluşamadı
Adana'da sulama kanalına giren kişi kayboldu
Başkan Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
İtalya'da hükümet krizinin nasıl sonuçlanacağı belirsizliğini koruyor
17 Temmuz 2022 Pazar 09:56:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2022 Pazar 09:58:00

MİT Gara'da terör örgütü PKK'lı İzzettin İnan'ı etkisiz hale getirdi

ABONE OL

Son Dakika Haberleri.. MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG Konseyi üyesi ve Apollo Akademiler sorumlusu "Dersim Malatya" kod adlı İzzettin İnan etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist İnan, MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde takibe alındı.

Örgüt kadrolarıyla Duhok-Gara bölgesinde toplantı halinde olduğu belirlenen İnan, MİT'in düzenlediği operasyonla yanındaki teröristlerle beraber etkisiz hale getirildi.

Terörist İnan'ın örgüte 1992'de katıldığı, Suriye ve Irak'ta terör faaliyetleri yürüttüğü, ayrıca güvenlik güçlerine yönelik bazı eylemlerin talimatını verdiği belirlendi.

Örgüt içindeki terörist faaliyetlerini Irak'ın kuzeyinde sürdüren, PKK'lılara ideolojik ve silahlı eğitimler verdiği belirtilen İnan'ın, MİT ve TSK'nın koordineli operasyonuyla geçen yıl etkisiz hale getirilen PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı kategori"de bulunan "Sofi Nurettin" kod adlı Halef el Muhammed'in yerine getirildiği öğrenildi.

Suriye'den Türkiye'ye yönelik tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olduğu belirtilen ve Pençe Kartal-2 Operasyonu sırasında TSK'ya karşı eylemleri komuta ettiği, 13 kişinin infaz emrini verdiği belirlenen terörist "Sofi Nurettin"in saklandığı mağarada vurulduğu anın görüntüleri de geçen yıl basınla paylaşılmıştı.

Etiketler : 0
Survivor bereketi

Survivor bereketi
Babalarını andılar

Babalarını andılar
Artık Bodrumluyum

Artık Bodrumluyum
Ünlü çellisten Tarkan yorumu

Ünlü çellisten Tarkan yorumu
27 Ocak'ta vizyonda

27 Ocak'ta vizyonda
Yeni gelin - kaynana filmi

Yeni gelin - kaynana filmi
Kırmızılı kadın Hande

Kırmızılı kadın Hande
Elimdeki belgeler adam yakar

Elimdeki belgeler adam yakar
Dost ziyareti

Dost ziyareti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX