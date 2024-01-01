VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şırnak, Türkiye'nin en büyük petrol üreten ili haline gelecek
İstanbul'a 2023'ün 11 ayında gelen yabancı turist yüzde 9 arttı
Saldırı hazırlığında olan DEAŞ'ın sözde sorumlusu Halep'te yakalandı
DEM Parti'nin 'SİHA' rahatsızlığı
İsrail, gece boyu sürdürdüğü saldırılarla Gazze'de çok sayıda kişiyi öldürdü ve yaraladı
Japonya'nın batısında 4 dakika arayla 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde depremler oldu
01 Ocak 2024 Pazartesi 11:02:00 - Güncelleme:01 Ocak 2024 Pazartesi 11:02:00

MİT eylem hazırlığındaki DEAŞ'ın sözde sorumlusunu Halep'te yakaladı

Kaynak: AA

ABONE OL

MİT, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanındaki Türk güvenlik güçlerine eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanındaki Türk güvenlik güçlerine eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Suriye Halep'te yakaladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, DEAŞ'ın sözde sorumlusu "Hattab El Muhacir" kod adlı Abdullah El Cündi'nin, Suriye'deki Türk güvenlik güçlerine ait araçlara eylem planlamasında olduğunu tespit etti.

Terörist El Cündi, MİT ile Suriye Milli Ordusuna bağlı yerel güvenlik güçlerinin, Fırat Kalkanı Harekatı alanında düzenlediği operasyonda sağ olarak ele geçirildi.

El Cündi ifadesinde, DEAŞ'ın, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanındaki Türk Güvenlik Güçlerine yönelik eylem hazırlığında olunduğunu itiraf etti.

Terör örgütü DEAŞ mensuplarının bu kapsamda zaman zaman keşif faaliyetleri icra ettiğini paylaşan El Cündi, eylem gerçekleştirmek üzere hazır bulunan örgüt mensuplarına ilişkin bilgileri de verdi.

Operasyonla, DEAŞ'ın eylem planlamalarının deşifre edildiği, örgüt çalışmalarının akamete uğratıldığı ve örgüte ait çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği kaydedildi.

Etiketler : mit terör örgütü deaş abdullah el cündi
Köy evi yaptırdı

Köy evi yaptırdı
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı
Ateşlendikten sonra huyum değişti

Ateşlendikten sonra huyum değişti
20'nci yıla özel konser

20'nci yıla özel konser
Setten aşk çıktı

Setten aşk çıktı
'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü

'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü
Prag'da masalsı düğün

Prag'da masalsı düğün
Pop müziğin yoncaları

Pop müziğin yoncaları
Beşinci kez buluştular

Beşinci kez buluştular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX