MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan tam isabet! İşte o anlar
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın basket potasına 3'lük atışı denerken çekilen görüntülerini paylaştı. İşte o anlar...
MİT Başkanı İbrahim Kalın, yoğun geçen diplomasi trafiğine kısa bir basketbol molası verdi.
Formasını giyen Kalın, kendini sahaya attı."ŞİMDİ ONLAR DÜŞÜNSÜN"
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın basketbol oynadığı anları "Şimdi onlar düşünsün" notuyla paylaştı.
Basket potasına 3'lük atışı denemeleri yapan Kalın'ın arkası dönükken yaptığı atış dikkat çekti.İşte o atış;