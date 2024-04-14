MİT Başkanı İbrahim Kalın İsmail Haniyye ile görüştü
Kaynak: TRT Haber
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Gazze'deki ateşkes müzakereleri ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması, takas konuları ve Gazzelilerin kuzeydeki evlerine dönmelerine ilişkin konular ele alındı.
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