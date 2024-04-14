VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Türkiye'ye geliyor
Netanyahu Refah'a kara saldırısını erteledi
MİT Başkanı İbrahim Kalın İsmail Haniyye ile görüştü
İsrail Savaş Kabinesi'nin gündemi: İran saldırıları
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
İsrail'den İran'a yaptırım talebi!
14 Nisan 2024 Pazar 21:23:00 - Güncelleme:14 Nisan 2024 Pazar 21:23:00

MİT Başkanı İbrahim Kalın İsmail Haniyye ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Gazze'deki ateşkes müzakereleri ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması, takas konuları ve Gazzelilerin kuzeydeki evlerine dönmelerine ilişkin konular ele alındı.

Etiketler : İbrahim Kalın İsmail Haniye MİT Hamas görüşmesi
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'

Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX