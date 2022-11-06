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06 Kasım 2022 Pazar 10:55:00 - Güncelleme:06 Kasım 2022 Pazar 10:55:00

MİT Ayn İsa eyalet sorumlusu Kays Berho Sulayva'yı etkisiz hale getirdi

Kaynak: AA

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MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu Kays Berho Sulayva'yı etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2013 yılından terör örgütü PKK'ya katılan terörist Sulayva önce Irak'ın Sincar daha sonra Suriye'nin Tel Tamir bölgesinde terörist faaliyetlerde bulundu.

Sulayva, Suriye'nin Haseke bölgesinde ağır silah sorumlusu olarak faaliyet gösterdikten sonra 2017'de tekrar Rasulayn-Tel Tamir bölgesinde görevlendirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince 2019'da gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerini organize eden Sulayva, MİT tarafından takibe alındı.

Ayn İsa'da üst üste gerçekleştiren operasyonlarda örgüt yöneticilerinin etkisiz hale getirilmesinin ardından bu bölgede görevlendirilen terörist Sulayva, MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Etiketler : MİT PKK/YPG Ayn İsa eyalet sorumlusu
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