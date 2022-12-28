Mısırlı gencin görme engeli Türkçe öğrenmesine engel olamadı

Kahire Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) çevrim içi Türkçe kurslarına katılan Mısırlı görme engelli Ahmed Muhammed, "Türkçemi en üst seviyeye çıkarma hususunda kararlıyım." dedi.



Neredeyse bütün Arap ülkelerinde olduğu gibi Mısır'da da Türk dili ve kültürüne büyük bir ilgi var. Özellikle gençler arasında adeta bir "Türkçe öğrenme yarışı" yaşanıyor. Bu gençlerden biri de 23 yaşındaki Mısırlı Ahmed Muhammed.



Mısır'ın Minya kentinde yaşayan Muhammed, henüz 10 yaşındayken geçirdiği bir hastalık nedeniyle görme yetisini yitirmiş. Buna rağmen eğitimine ara vermeyen Muhammed, şu an Ezher Üniversitesi'nde Arap dili alanında yüksek lisans yapıyor.



Lise döneminden beri Türk tarihine büyük ilgi duyan Muhammed, Gazneliler, Selçuklular ve Osmanlılar gibi tarihteki önemli Türk devletleri hakkında araştırmalar yapmış. "Şahane" olarak tanımladığı Türk tarihi hakkında Arapça kaynakları sınırlı bulan Muhammed, bu nedenle Türkçe öğrenme hayali kurmaya başlamış.



Yaşadığı Minya şehrine uzak olduğu için başkent Kahire'de bulunan Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) yüz yüze Türkçe kurslarına kayıt olamayan Mısırlı genç, Türkçe öğrenme serüveninin nasıl başladığını AA muhabirine şu sözlerle anlattı:



"İlk önce YouTube kanalından Türkçe öğrenmeye başladım. Kanaldaki içerikler sadece başlangıç seviyesine özgüydü. Bir gün kız kardeşim Kahire Yunus Emre Enstitüsünün çevrim içi kurs duyurusunu Facebook'ta gördü. Bana söyleyince hemen başvurdum. Şu anda birinci kuru tamamladım. Türkçemi en üst seviyeye çıkarma hususunda kararlıyım."



"HAYALİM TÜRKİYE'DE İSLAM TARİHİ VE TÜRK EDEBİYATI ALANINDA DOKTORA YAPMAK"



En büyük hedefinin Türkiye'de doktora yapmak olduğunu vurgulayan Muhammed, şunları söyledi:



"Hayalim Türkiye'de İslam tarihi ve Türk edebiyatı alanında doktora yapmak. Türkiye çok gelişmiş bir ülke. Benim gibi engeli olan insanlar için birçok kolaylıklar sağlıyor. Türkiye'de Braille yöntemini (görme engelli insanların okuyup yazması için kullanılan bir alfabe yöntemi) öğrenerek Türkçe kitapları bu şekilde okumayı planlıyorum."



"MUHAMMED, KALBİYLE GÖREN BİR ÖĞRENCİ"



Görme engelli Muhammed'e çevrim içi kurslarla Türkçe öğreten Kahire YEE okutmanı Hacer Abdullah, onu "kalbiyle gören bir öğrenci" olarak tanımladı.



Muhammed'e sınıf arkadaşlarının da yardımıyla telkin yöntemini kullanarak Türkçe öğrettiğini aktaran Abdullah, "Muhammed beni başarısıyla ve azmiyle çok mutlu etti. Ümit ediyorum ileride çok daha güzel başarılara imza atar." diye konuştu.



KURS ARKADAŞLARIYLA BULUŞMAK İÇİN 6 SAAT YOL GELDİ



Kahire YEE Koordinatörü Emin Boyraz da Muhammed'in kendileri için çok özel ve engel tanımayan biri olduğunu ve Enstitü olarak Mısır'ın her yerinden her türlü kesime hitap edecek şekilde faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.



Minya kentinde yaşayan Muhammed'in babasıyla birlikte toplu taşımayla 6 saatlik yolu aşarak Kahire'deki merkezlerini ziyarete geldiğini belirten Boyraz, "Merkezimizde hocası ve çevrim içi sınıf arkadaşlarıyla buluştu. Tüm sınıf arkadaşları kurs boyunca kendisine yardımcı olmuşlar. Sesli kayıt yapıp ona göndermişler. Merkezimizdeki eğitimine devam etmesi için biz de kendisine ücretsiz Türkçe kursu hediye ettik." dedi.



Bir araç kiralayarak Muhammed'e hocası ve sınıf arkadaşlarıyla birlikte Kahire'deki Türk eserlerini gezdirdiklerini kaydeden Boyraz, "Muhammed dün akşam 'Hayatımın en güzel gününü yaşadım' demiş. Bu bizi de çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

