Mısır'la normalleşmede yeni adım! Erdoğan, Sisi ile seçim sonrası görüşecek

Orta Doğu ve İslam dünyasında derin tarihi ilişkilere ve ortak kültürel mirasa sahip iki ülke konumunda olan Türkiye ile Mısır 11 yıl sonra diplomatik olarak önemli bir adım attı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Samih Şukri'nin davetiyle dün Mısır'a gitti. Çavuşoğlu, Şukri ile Kahire'deki Tahrir Sarayı'nda yaptığı baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Çavuşoğlu, görüşmelerde birçok alana odaklandıklarını belirterek, "İlişkimizi geliştirmek için hangi adımları atabileceğimizi konuştuk. Diplomatik ilişkilerimizi en yüksek noktaya çıkarmak istiyoruz. En kısa sürede diplomatik ilişkiler üst düzeye çıkacak. Enerji alanında işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz, somut adımlar atmak istiyoruz. Ticareti artırmak için ulaştırma konularında bazı kopukluklar oldu. Bunları tekrar canlandırmak istiyoruz. Diplomatik ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarmak istiyoruz" dedi.

TATBİKATLAR YOĞUNLAŞACAK

Diğer taraftan bölgesel konularda da istişareleri yeniden başlatmak istediklerini söyleyen Çavuşoğlu, hem siyasi konularda ikili düzeyde hem de bölgesel konularda istişareleri canlandırmayı arzuladıklarını vurguladı. Çavuşoğlu, "Askeri alanda da geçmişte olduğu gibi aslında diplomatik ilişkilerimizin soğuk olduğu yıllarda da gayet düzenli ilişkiler vardı ama canlandırılması gereken konular da var. Mesela bizim Milli Savunma Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız, Mısır'ı Türkiye'de de düzenlenecek 3 tatbikata davet ettiler. Askeri tatbikatlar, bu alanlarda da ortak çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırmamız lazım" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Sisi'nin görüşmesine dair şunları kaydetti: "Doha'daki görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlarımız kendilerinin tekrar bir araya gelmesi için bizden çalışma istemişlerdir. Bugün biz bir araya geldik en kısa süre için kendilerini ülkemizde ağırlamayı istediğimizi ilettim. Karşılıklı buluşma için gerekli adımları atacağız. Seçimden sonra Cumhurbaşkanı Sisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya gelecektir. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Zamanına kendileri karar verecektir."

İki ülke arasındaki siyasi ilişkiler, 2013'te Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbe ile görevden uzaklaştırılmasına Türkiye'nin sert tepki göstermesi nedeniyle maslahatgüzâr seviyesine düşürülmüştü. Normalleşme yönünde en ciddi adım, Başkan Erdoğan'ın Katar'da, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile 45 dakika süren görüşmesi ve tokalaşırken verdikleri poz olmuştu.

'DAYANIŞMANIZ İÇİN MİNNETTARIZ'

Bakan Çavuşoğlu ise Mısır'ın sıcak ev sahipliği için teşekkür etti ve şunları söyledi: "Bugüne kadar buraya gelmek nasip olmamıştı. Ama bundan sonra ziyaretlerimiz sıklaşacak. Depremde gösterdiğiniz desteği ve dayanışmayı halkımız ve biz asla unutmayacağız. Mısır'dan Türkiye'ye ciddi bir yardım geldi. Buraya gelirken insani yardım taşıyan 4. uçağın da geldiğini söylediler. Bir kere daha teşekkür ediyoruz."

YATIRIMI TEŞVİK EDECEĞİZ

Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ileri seviyeye taşınacağını söyledi. Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Ekonomiden enerjiye, siyasetten eğitime kadar her alanda atmamız gereken adımlar var. Bunu da kendi aramızda değerlendirdik. Burada en önemli şey tabii her iki tarafta da var olan güçlü siyasi irade ve kararlılık. Bu olduktan sonra adımlar ardı ardına gelir. Firmalarımızı daha fazla yatırım için teşvik edeceğiz, Mısır'ın en çok ihracat yaptığı ülke Türkiye'dir biz bundan memnuniyet duyuyoruz. Akrabalık ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Ulaştırma ve turizm ile ilgili bazı hatların tekrar açılmasında fayda var."

GÜÇLÜ İLİŞKİLER KURACAĞIZ

Mısır Dışişleri Bakanı Şükri Türkiye ile ilişkilerin güçlü bir şekilde yeniden kurulacağını dile getirdi. Şükri, "Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki ülkenin de çıkarınadır. Bu sürecin olumlu neticeleri ile istediğimiz noktaya geleceğiz" dedi.