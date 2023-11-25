Mısır'dan açıklama: Gazze'ye 200 tır insani yardım

Mısır Basın Enformasyon Kurumunun internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurum Başkanı Ziya Raşvan, Gazze'ye gönderilen yardım tırları ile ülkesine getirilen yaralılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mısır'ın, Gazze'ye insani yardım gönderilmesine yönelik çabalarının devam ettiğini belirten Raşvan, insani aranın ilk gününde 200 tır insani yardımın yanı sıra Yaşasın Mısır Fonu'ndan hibe edilen 2 ambulans, Ürdün Sahra Hastanesine ait 15 tır ve BAE Sahra Hastanesine ait 11 tırın Gazze'ye giriş yaptığını ifade etti.

Raşvan, Gazze'den 17 yaralının Mısır'a getirildiğini, bunlardan 12'sinin tedavi edilmek üzere refakatçileriyle birlikte Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderildiğini belirtti.

Mısırlı yetkili ayrıca, 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırıları nedeniyle Mısır'da mahsur kalan 134 Filistinlinin de gönüllü olarak Gazze Şeridi'ne döndüğünü kaydetti.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara verilecek 4 günlük insani ara, dün saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girmişti.

Hamas, 23 Kasım'da insani aranın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tırının girişini kapsadığını duyurmuştu.