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Mısır'a seyahatlerde 'kapıda vize' dönemi
02 Mayıs 2023 Salı 10:55:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 10:55:00

Mısır'a seyahatlerde 'kapıda vize' dönemi

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mısır'a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir. Hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mısır'a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir. Hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : dışişleri bakanlığı mısır seyahat sınır kapıları vize
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