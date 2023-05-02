02 Mayıs 2023 Salı 10:55:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 10:55:00
Mısır'a seyahatlerde 'kapıda vize' dönemi
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mısır'a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir. Hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mısır'a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir. Hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.
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