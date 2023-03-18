Mısır'a kritik ziyaret... "En kısa sürede diplomatik ilişkiler üst düzeye çıkacak"

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18 Mart 2023 Cumartesi 13:31:00 - Güncelleme:18 Mart 2023 Cumartesi 13:31:00

Mısır'a kritik ziyaret... Bakan Çavuşoğlu: En kısa sürede diplomatik ilişkiler üst düzeye çıkacak

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Enerjide, siyasette, ticarette işbirliği için somut adımlar atmak istiyoruz. En kısa sürede ilişkiler üst düzeye çıkacak" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Kahire'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

*Geçmiş yılların telafisi için umutluyuz. Buraya gelmeniz bizim için onurdur.

*Sürecin hedefine ulaşması için elimizden geleni yapacağız. İletişimimizin sürmesini diliyoruz, iş birliğine açığız. Geçmiş yılların telafisi için ileriye umutla bakıyoruz.

*İlişkilerimizi daha önceki ilişkilerimizin aynı yoğunluğuna kanalize etmek için her türlü işbirliği içerisinde olacağımızı söylemiştik. Ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz.

*Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki ülkenin de çıkarınadır.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmalarından önemli satır başları;

*Depremden sonraki destekleri için Mısır'a teşekkür ediyoruz.

*Filistin konusunda Mısır'ın rolünü takdir ediyoruz.

*Mısır Doğu Akdeniz ve Arap dünyası için çok önemli bir ülkedir. İlişkilerimizin tamamen koptuğu dönemde bile bunu söylüyorduk.

*Bölgesel konularda daha yakın işbirliği içerisinde olmamız lazım.

*İki ülke ilişkilerinde 9 yıllık bir boşluk var. Bunu açığı kapatmak için bizim her zamankinden daha fazla, daha yoğun çalışmamız gerekiyor.

*İstişarelerimiz artırmamız gerekiyor. İstişare olmazsa, hiç görüş ayrılığı olmasa bile görüş ayrılığı içindeymişiz gibi bir tablo ortaya çıkıyor.

*Enerjide, siyasette, ticarette işbirliği için somut adımlar atmak istiyoruz. En kısa sürede ilişkiler üst düzeye çıkacak.

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu samih şukri mısır basın toplantısı

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