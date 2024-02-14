Mısır ile ilişkilerde yeni dönem! Sisi Türkiye'ye gelecek
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Nisan ayında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini belirtirken, iki ülkenin ele ele vererek Gazze konusunda da iyi adımlar atacağını vurguladı.
Sisi, Başkan Erdoğan ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiri imzalamasının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Erdoğan'ın ülkesini on yılı aşkın bir süre sonra ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İki ülke arasında yeni bir sayfa açıyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan ile Gazze Şeridi'ndeki durumu ele aldıklarına değinen Sisi, "Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve Batı Şeria'daki gerilimin yatıştırılması konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı ile aynı fikirdeyim." diye konuştu.
Sisi, Türkiye ile işbirliği vurgusu yaparak, "Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek." dedi.
Türkiye-Mısır ilişkilerine değinen Sisi, "Yakın zaman içerisinde (Türkiye ile) 15 milyar dolarlık ticaret hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan'ın kendisini Türkiye'yi ziyaret etme davetinde bulunduğuna değinen Sisi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki Nisan ayında Türkiye'yi ziyaret etme davetine icabet etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesinde bulundu.
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