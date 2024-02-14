VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin yeni açıklama: Seçimlerden önce!
Diyarbakır'da terör operasyonu: 19 gözaltı
İmzalar atıldı: Türkiye-Mısır arasında ortak bildiri
Borsadan rekor üstüne rekor! Günü yükselişle tamamladı
Erzincan'daki maden faciası araştırılacak: TBMM'de komisyon kuruldu
İsrail yine Lübnan'a saldırdı: 2'si çocuk 4 kişi öldü
14 Şubat 2024 Çarşamba 17:29:00 - Güncelleme:14 Şubat 2024 Çarşamba 17:29:00

Mısır ile ilişkilerde yeni dönem! Sisi Türkiye'ye gelecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Nisan ayında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini belirtirken, iki ülkenin ele ele vererek Gazze konusunda da iyi adımlar atacağını vurguladı.

Sisi, Başkan Erdoğan ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiri imzalamasının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Erdoğan'ın ülkesini on yılı aşkın bir süre sonra ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İki ülke arasında yeni bir sayfa açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ile Gazze Şeridi'ndeki durumu ele aldıklarına değinen Sisi, "Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve Batı Şeria'daki gerilimin yatıştırılması konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı ile aynı fikirdeyim." diye konuştu.

Sisi, Türkiye ile işbirliği vurgusu yaparak, "Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek." dedi.

Türkiye-Mısır ilişkilerine değinen Sisi, "Yakın zaman içerisinde (Türkiye ile) 15 milyar dolarlık ticaret hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın kendisini Türkiye'yi ziyaret etme davetinde bulunduğuna değinen Sisi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki Nisan ayında Türkiye'yi ziyaret etme davetine icabet etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesinde bulundu.

Etiketler : başkan erdoğan sisi mısır ortak bildiri
Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"

Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"
Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var

Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var
'Öteki' de buluştular

'Öteki' de buluştular
Anne oldu

Anne oldu
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada
Detoks suyu yanında

Detoks suyu yanında
"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"

"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"
New York sahnesinde

New York sahnesinde
Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor

Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX