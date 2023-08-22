VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan'dan Irak'a terör örgütü PKK uyarısı: "İlişkilerimizi zehirlemesine izin vermemeliyiz"
ECOWAS Dönem Başkanı, arabuluculuk için Nijer'e gönderilen heyetle bir araya geldi
TFF Avrupa'da mücadele eden 4 takımın 3. hafta karşılaşmalarını erteledi
Mısır alım fiyatı açıklandı
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İmamoğlu'na tepki: 1522 gündür metro bekliyoruz
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Toplu sözleşme görüşmeleri başladı
22 Ağustos 2023 Salı 22:49:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2023 Salı 22:49:00

Mısır alım fiyatı açıklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce, 2023 sezonu mısır alım fiyatı ton başına 6 bin lira olarak belirlendiği bildirildi.

TMO'nun, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan, mısır alımlarının başlamasına ilişkin paylaşım yapıldı.

Mısır hasadının, ağustosun ilk haftasında Adana ve Hatay'da lokal olarak başladığı ve ülke genelinde de bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 8 seviyelerine ulaştığı belirtilen açıklamada, hasat başlangıcından bugüne kadar piyasaların yakından izlendiği ve piyasaların seyrine göre TMO politikalarının oluşturulduğu ifade edildi.

2023 yılı mısır üretiminin, 8,5 milyon ton olacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"TMO mısır alım fiyatı, ton başına 6 bin lira olarak belirlenmiştir. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden, belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacaktır. TMO, Türkiye genelinde bulunan iş yerlerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda mısır alım faaliyeti gösterecektir. Ofis ile protokol imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri, www.tmo.gov.tr internet adresinde yayınlanmakta olup üreticilerimiz bu depolara teslim ettiği ürününü Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak TMO'ya satabileceklerdir."

TMO'nun, üreticilerin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sistemine devam edeceğine değinilen açıklamada, randevuların yarından 23 Ağustos saat 10.00'dan itibaren alınabileceği ve alımlara TMO işyerlerinde 24 Ağustos'tan itibaren, lisanslı depolar üzerinden ise yine randevulu olarak 28 Ağustos'tan itibaren başlanacağı bildirildi.

Ofis iş yerlerinde, pazar günleri hariç, haftanın 6 günü alım yapılacağı belirtilen açıklamada, ürün bedeli ödemelerinin, ürün teslimatının (TMO ve ELÜS) ardından 30 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağı kaydedildi.

Etiketler : mısır fiyat tmo
Rengarenk Nil

Rengarenk Nil
Tescilli aşk

Tescilli aşk
Babalık heyecanını anlattı

Babalık heyecanını anlattı
Okuma buluşması

Okuma buluşması
Kızlarına kavuştular

Kızlarına kavuştular
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Dizi setinden hastaneye!

Dizi setinden hastaneye!
Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı

Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı
Miço Karan

Miço Karan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX