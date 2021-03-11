Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili dolayısıyla Türkiye genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek camilerde programlar düzenlendi.

İSTANBUL

İstanbul'daki camilerde vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla namaz kılıp dua etti.

İstanbul'da Miraç Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde program düzenlendi. Hz. Muhammed'in miraç mucizesini anlatan şiirlerden oluşan Mi'raciye, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından icra edildi.

Eyüpsultan ve Büyük Çamlıca camilerinde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Programlara katılan vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına uygun şekilde saf tuttu, namaz kılıp, dua etti.

Camilerde belirlenen noktalara oturan vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinledi.

Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nin minareleri arasındaki dijital mahyaya, Türk bayrağı ile "Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun" yazıları yansıtıldı. Camide yapılan mahya çalışmaları güzel görüntüler oluşturdu.

Kandil dolayısıyla Eyüpsultan Camisine gelen vatandaşlar Eyüp Sultan Türbesi'ni de ziyaret edip, burada Kur'an-ı Kerim okudu.

Öte yandan camilere alınan vatandaşların maske taktığı ve mesafe kuralına uyduğu gözlendi.

ANKARA

Ankara'da, Miraç Kandili dolayısıyla Kocatepe Camisi'nde program düzenlendi. Kocatepe Camisi'ne gelen vatandaşlar namaz kılarak dua etti.

İZMİR

İzmir'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyup seccadelerini yanlarında getirerek camilere gitti.

Belirlenen noktalara oturan vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinledi.

Kentte özellikle Bilal Saygılı Camisi'nde yapılan programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Camideki sosyal mesafe kurallarına uyulması sonucu vatandaşlar kandili cami avlusundan takip etti. Duanın ardından, yatsı namazı kılındı.

Öte yandan, kandil programına katılan vatandaşlara tavuklu pilav, kandil simidi ve lokum ikramlarında bulunuldu.

BURSA

Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camide programlar gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda, vatandaşlar dua etti.

Namaz sonrası vatandaşlara kandil simidi ve helva ikram edildi.

KONYA

Konya'da Miraç Kandili programı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilerek gerçekleştirildi.

Kentte camilere gelenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında yanlarında getirdikleri seccadelerde sosyal mesafe kurallarına uyarak namaz kıldı. Namazın ardından da dua edildi. Kandil programı sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta Miraç Kandili, camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

Kahramanmaraş İl Müftülüğünce, kentin simge camilerinden Abdulhamithan Camisinde program düzenlendi. Camilere gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

HATAY

Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

KARS

Miraç Kandili dolayısıyla Kars'ta camilerde programlar düzenlendi. Kentteki tarihi Evliya Camisinde kandil programında vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yanlarında getirdikleri seccadelerde vatandaşlar, sosyal mesafe kuralları doğrultusunda namaz kıldı.

EDİRNE

Selimiye Camisi'ne gelen vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Edirne Valiliğinin girişe koyduğu cihazda ellerini dezenfekte ettikten sonra içeri girdi.

Maske kullanan ve sosyal mesafe etiketlerine göre saf tutan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu gecede Miraç Kandili'nin manevi atmosferini yaşadı. Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, vaazında, ibadetin ve namazın önemini anlattı.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta, Miraç Kandili idrak edildi. Zonguldak'ta vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak camilerde ibadet etti.

Kent merkezindeki Ulu Cami'de akşam namazı sonrası düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.