Minikler sinemaya

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05 Kasım 2022 Cumartesi 10:41:00 - Güncelleme:05 Kasım 2022 Cumartesi 10:41:00

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Burak Sergen, Bedia Ener, Esra Bilgiç, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk ve Atilla Şendil gibi birçok ismin seslendirdiği animasyon çocuk filmi 'Yunus Çocuk', seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Burak Sergen, Bedia Ener, Esra Bilgiç, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk ve Atilla Şendil gibi birçok ismin seslendirdiği animasyon çocuk filmi 'Yunus Çocuk', seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Türk- İran ortak yapımı film, 2 Aralık'ta vizyona girecek. Yapımda okyanus altında balıklarla büyüyen bir bebeğin eğlenceli ve sevgi dolu olayları anlatılıyor.

Etiketler : yunus çocuk sinema
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