Minikler sinemaya

Burak Sergen, Bedia Ener, Esra Bilgiç, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk ve Atilla Şendil gibi birçok ismin seslendirdiği animasyon çocuk filmi 'Yunus Çocuk', seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Türk- İran ortak yapımı film, 2 Aralık'ta vizyona girecek. Yapımda okyanus altında balıklarla büyüyen bir bebeğin eğlenceli ve sevgi dolu olayları anlatılıyor.

