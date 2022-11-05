Minikler sinemaya
Burak Sergen, Bedia Ener, Esra Bilgiç, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk ve Atilla Şendil gibi birçok ismin seslendirdiği animasyon çocuk filmi 'Yunus Çocuk', seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Burak Sergen, Bedia Ener, Esra Bilgiç, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk ve Atilla Şendil gibi birçok ismin seslendirdiği animasyon çocuk filmi 'Yunus Çocuk', seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Türk- İran ortak yapımı film, 2 Aralık'ta vizyona girecek. Yapımda okyanus altında balıklarla büyüyen bir bebeğin eğlenceli ve sevgi dolu olayları anlatılıyor.