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05 Haziran 2024 Çarşamba 08:36:00 - Güncelleme:05 Haziran 2024 Çarşamba 08:36:00

Minikler robota güveniyor

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Yaşları 3 ila 6 arasında değişen 111 çocuğun katıldığı deneyde, çocukların robotlara daha çok inandığı ve robotlar hata yaptığında kabullenmeyi tercih ettiklerini gösterdi.

Bilim insanları çocuk yaşlarda farklı kaynaklardan gelen çelişkili bilgilerin nasıl algılandığını incelemek adına 111 çocukla bir deney yaptı. Yaşları 3'le 6 arasında değişen çocuklar önce insan ve robotların çeşitli nesneleri etiketlediği videolar izledi. Bu videolar çocukların tanıdığı eşyaları içerirken bir taraf sürekli doğru, diğer taraf da sürekli yanlış isimlendirme yapıyordu. Daha sonra çocuklar aynı insan veya robotların, tanımadıkları nesneleri etiketlediği videolar izledi.

BÜYÜK YAŞTAKİLER 'İNSAN' DEDİ

Bunun üzerine çocuklara hangi etiketteki tanımın doğru olduğu soruldu. Çocuklar, testin ilk aşamasında sürekli doğru isimlendirme yapan taraflara güvenerek onları seçti. Ancak hem insan hem de robotun güvenilir olduğu durumlarda, çocuklar bilmedikleri nesnelerle ilgili robotların tanımını daha çok tercih etti. Özellikle küçük çocuklarda böyle bir eğilim görülürken, daha büyük yaştakilerin tercihi, özellikle insanların güvenilir olduğu durumlarda daha çok insandan yanaydı.

ÖĞRETMENE BİLE TERCİH ETTİLER

Son olarak çocuklara kiminle arkadaşlık kurmak ve sırlarını paylaşmak istediklerinin yanı sıra öğretmen tercihleri soruldu. Burada da çocuklar büyük ölçüde robotları tercih etti. Özellikle ilk aşamada doğru etiketleriyle güven kazanan robotlar, çocukların gözdesi oldu. Gelişim dönemindeki çocuklar internette çok fazla bilgiye maruz kalırken, bunlar her zaman doğru olmuyor. Bu nedenle çocukların hangi kaynaklara neden güvendiği üzerine yapılan araştırmalar önem arz ediyor.

Etiketler : robot çocuk güven
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