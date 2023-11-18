Minik yürekler Ata'ya tekmil verdi

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRMÜŞTÜ

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Cennetabat köyünde Şehit Havacı Er Nurettin Manaz İlkokulu'ndaki 6 öğrencinin ahşaptan silahlar yapıp, Atatürk büstünün önünde tekmil verip uygun adımda yürüyerek nöbet değişimi yapması sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. 10 Kasım'da çektikleri 'Anıtkabir'de saygı nöbeti' videosuyla izleyenleri ağlatan Devran Çatma, Hamza Çatma, Şervan Yıldırım, Şah Ali Medet Gülali ve Hüseyin Sevgül isimli çocuklar Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ankara'da misafir edildi.

HEM AĞLADI, HEM DE AĞLATTILAR

Anıtkabir'de Aslanlı Yol'un başında nöbet değişimi için gelen askerlerle birlikte yürüyerek hayallerini gerçekleştiren çocukların askerlerle birlikte ayaklarını yere vurarak yürümeleri görenleri ağlattı. Nöbet değişiminin ardından çocuklar Anıtkabir müzesini de dolaştı.

Hüseyin Sevgül, "Orada ben komutandım, askerlerimle yürüyorduk. Sonra da Atatürk büstünün önünde durduk. Çok mutluyum. Buralar çok güzel, eski tarihi eserler var, çok güzel şeyler var. Büyüyünce komutan olmak istiyorum" dedi.