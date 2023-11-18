VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BUDO'da tüm seferler iptal edildi
Mersin Limanı'nda operasyon! 54 kg kokain ele geçirildi
Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahında düzenlemeye gidildi
"Suç işlenmesini önlemek birinci görevimiz"
Mesajlaşmalar kökten değişiyor
İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'nin birçok noktasını vurmayı sürdürdü
18 Kasım 2023 Cumartesi 07:55:00 - Güncelleme:18 Kasım 2023 Cumartesi 07:55:00

Minik yürekler Ata'ya tekmil verdi

ABONE OL

Iğdır'da tahtadan yaptıkları silahlarla Anıtkabir'deki nöbet değişimini canlandıran öğrencileri Milli Savunma Bakanlığı Ankara'ya getirdi. Minikler Aslanlı Yol'un başında nöbet değişimi yapan askerlerle yürüyerek hayallerini gerçekleştirdi.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRMÜŞTÜ

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Cennetabat köyünde Şehit Havacı Er Nurettin Manaz İlkokulu'ndaki 6 öğrencinin ahşaptan silahlar yapıp, Atatürk büstünün önünde tekmil verip uygun adımda yürüyerek nöbet değişimi yapması sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. 10 Kasım'da çektikleri 'Anıtkabir'de saygı nöbeti' videosuyla izleyenleri ağlatan Devran Çatma, Hamza Çatma, Şervan Yıldırım, Şah Ali Medet Gülali ve Hüseyin Sevgül isimli çocuklar Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ankara'da misafir edildi.

HEM AĞLADI, HEM DE AĞLATTILAR

Anıtkabir'de Aslanlı Yol'un başında nöbet değişimi için gelen askerlerle birlikte yürüyerek hayallerini gerçekleştiren çocukların askerlerle birlikte ayaklarını yere vurarak yürümeleri görenleri ağlattı. Nöbet değişiminin ardından çocuklar Anıtkabir müzesini de dolaştı.

Hüseyin Sevgül, "Orada ben komutandım, askerlerimle yürüyorduk. Sonra da Atatürk büstünün önünde durduk. Çok mutluyum. Buralar çok güzel, eski tarihi eserler var, çok güzel şeyler var. Büyüyünce komutan olmak istiyorum" dedi.

Etiketler : ığdır anıtkabir aslanlı yol nöbet değişimi asker
‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba

‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba
En büyük pişmanlığını açıkladı

En büyük pişmanlığını açıkladı
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Sanat aşığı

Sanat aşığı
Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor

Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor
50 milyon mutluluğu

50 milyon mutluluğu
Filmde anneliğin tadını çıkardı

Filmde anneliğin tadını çıkardı
Setlere geri dönüyor

Setlere geri dönüyor
Yapımcılar eski oyuncuları unuttu

Yapımcılar eski oyuncuları unuttu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX