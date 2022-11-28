Ankara'da kritik zirve!

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28 Kasım 2022 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:28 Kasım 2022 Pazartesi 09:00:00

Milyonların gözü kabine toplantısında! EYT ne zaman çıkacak? Sözleşmeyi kadro verilecek? Başkan Erdoğan bugünkü toplantı sonrası açıklayacak.

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Kabine, yoğun gündemle Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, Pençe Kılıç Hava harekatı ve olası kara harekatı değerlendirilecek. EYT düzenlemesi ile sözleşmelilere kadro çalışmasının da görüşülmesi bekleniyor.

Terörle mücadele, çalışma hayatına yönelik düzenlemeler, başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi, ekonomi...

Kabine Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak.

Gündemdeki ilk başlık terörle mücadele olacak.

Pençe Kılıç hava harekatı devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan kara harekatını işaret etmişti.

Toplantıda bölgedeki son durum ve harekata ilişkin yol haritası değerlendirilecek.

GÖZLER ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK DÜZENLEMELERDE

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumu toplantıda konuşulacak konular arasında...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir süre önce kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin kabine toplantısında ele alınacağını duyurdu.

Bu kapsamda düzenlemenin son hali görüşülecek.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak değişiklik, Kabine Toplantısı'nda öne çıkan bir diğer başlık olacak...

Teklifin Meclis sürecindeki yol haritası ele alınacak. Referandum seçeneğine ilişkin istişareler yapılacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Erdoğan, "Önce faizi tek haneye indirdik, enflasyon da inecek" açıklaması yapmıştı.

Bu kapsamda atılacak adımlar da toplantının gündeminde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapacak.

Etiketler : Terörle mücadele Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT düzenlemesi
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