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Milyonların gözü İstanbul'da... Belediye başkan adayları belli oluyor
07 Ocak 2024 Pazar 09:15:00 - Güncelleme:07 Ocak 2024 Pazar 09:15:00

Milyonların gözü İstanbul'da... Belediye başkan adayları belli oluyor

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İBB Başkan adayının da aralarında bulunduğu 12'si Büyükşehir, 28 ilin başkan adaylarını açıklayacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayını bugün açıklayacak. Aynı toplantıda, 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayı olacak isimlerin de açıklanması bekleniyor.

AK Parti'de 31 Mart yerel seçimleri için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Başkan adayı, bugün Başkan Erdoğan tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak organizasyonla duyurulacak. Aday tanıtım toplantısında 12 büyükşehir ile 16 ilin belediye başkan adaylarının açıklanması planlanıyor. Başkan Erdoğan, Ankara ve kalan illeri ise 15 Ocak'taki programda Başkent'te duyuracak. Ayrıca, ilçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak'tan sonra belli olacak. AK Parti tarafından aday gösterilecek isimlerin dün itibarıyla aranarak adaylıklarının tebliğ edildiği belirtildi. Açıklanacak 12 büyükşehir şöyle: İstanbul, Muğla, Kocaeli, Erzurum, Eskişehir, Balıkesir, Bursa, Aydın, Samsun, Mardin, Denizli ve Ordu. Kalan 16 il ise şöyle: Giresun, Elazığ, Artvin, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta ve Bayburt.

ANKARA ADAYI 15 OCAK'TA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali ihsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Ocak'ta AK Parti'nin Ankara'da yeni yaptığı binada düzenlenecek programla, kalan büyükşehir ve illerin tamamı ile seçim beyannamesini açıklayacağını söyledi. MHP ile 13 toplantı yaptıklarını hatırlatan Yavuz, "İlkeleri doğru koyalım diye uğraştığımız için böyle. 5 ilde MHP adayını destekleyeceğiz. 24 ilde MHP aday çıkartmayacak, bizim adayımızı destekleyecek. 22 ilde de karşılıklı rekabet edeceğiz" dedi. Öte yandan Demokratik Sol Parti ve Büyük Birlik Partisi heyetleri ayrı ayrı AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlandı. AK Parti heyeti Yeniden Refah Partisi'ni de ziyaret etti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan ak parti ibb yerel seçim istanbul aday
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