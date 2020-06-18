18 Haziran 2020 Perşembe 11:14:00 - Güncelleme:18 Haziran 2020 Perşembe 11:24:00
Milyonlarca öğrencinin aklındaki soru 'Karneler nasıl alınacak'... Bakan Selçuk yanıtladı
Bakan Ziya Selçuk, ilkokul ve ortaokul karnelerinin e-okul üzerinden, lise karnelerinin ise randevulu olarak okuldan alınabileceğini bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'nda soruları cevaplıyor. Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:
(Karneler nasıl alınacak?) İlköğretimde dijital ortamda, ortaöğretimde randevulu şekilde birkaç haftaya yayılarak verilecek
- MSB: Haftanin'de terör örgütünün tuzakladığı patlayıcılar etkisiz hale getiriliyor
- PKK'da çözülme devam ediyor... Şanlıurfa'da bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
- Mehmetçiklerimizin operasyonlarıyla köşeye sıkışan PKK sivilleri hedef almayı sürdürüyor
- Türkiye ikinci kez Çad'a tıbbi yardım malzemesi gönderdi
- Milyonlarca öğrencinin aklındaki soru 'Karneler nasıl alınacak'... Bakan Selçuk yanıtladı
- RTÜK'ten yayıncılara uyarı!