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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! 28 Mart'tan itibaren hesaplara yatacak
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21 Mart 2024 Perşembe 17:40:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 17:40:00

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! 28 Mart'tan itibaren hesaplara yatacak

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, kamu bankalarından aylık alan emeklilerin promosyon ödemelerine ilişkin, 28 Mart itibarıyla başvuru süreci tamamlanan emeklilerin promosyonlarının hesaplarına yatırılmaya başlanacağını bildirdi.

Bakan Işıkhan, açıklamada şunları kaydetti;

Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi; Emekliler Yılı kapsamında, bankalarla yeni bir emekli aylığı promosyon güncellemesi sürecini başlattık. Biliyorsunuz, Sosyal Güvenlik Kurumumuz, emekli aylıkları için ödemeleri bankalar aracılığıyla yapıyor. Emeklilerimiz için getirdiğimiz önemli yeniliklerden bir tanesi de, ilk kez 2017'de uygulamaya aldığımız "Banka Promosyonları" idi. Promosyon düzenlememizle emeklilerimizin belli sürelerle gelir elde etmelerini sağladık.

Malumunuz, bu yılı kıymetli emeklilerimize minnet ve saygımızı ifade etmek, emeklilerimizin gündemimizde olduğunu ve onların hayatlarını her yönden kolaylaştıracak adımları hayata geçirmeye devam edeceğimizi duyurmak adına Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle "Emekliler Yılı" ilan etmiştik.

"PROMOSYON MİKTARLARINI 8 İLA 12 BİN LİRA ARASINDA OLACAK ŞEKİLDE YÜKSELTTİK"

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumumuzun yürüttüğü çalışmayla ilk olarak; Kamu Bankalarımızda emekli aylığı promosyon ödemelerini yaklaşık 2 katına çıkararak, aylık miktarına göre 8 bin ila 12 bin lira arasında olacak şekilde yükselttik.

"28 MART İTİBARIYLA HESAPLARA YATIRILMAYA BAŞLANACAK"

Kamu Bankalarımız Pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacaklar. 28 Mart itibariyle de başvuru süreci tamamlanan emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Diğer bankalarla da, promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa süre içinde bu konuda da gelişmeleri emeklilerimiz görecek.

Nasıl emeklilerimize dokunacak en iyi ve en yeni uygulamaları bugüne kadar hayata geçirdiysek, bundan sonra da aynı şekilde çalışmalarımıza ve politikalarımıza devam edeceğiz. Emeklilerimize hayırlı olsun.

Etiketler : emekli promosyon bakan ışıkhan
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