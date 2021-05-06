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Milyon dolarlık süper yatın haftalık kirası şaşırttı
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06 Mayıs 2021 Perşembe 18:36:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2021 Perşembe 18:39:00

Milyon dolarlık süper yatın haftalık kirası şaşırttı

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Yunan armatörü Aristotle Onassis'e ait süper yat ‘Christina O''nun haftalık kirası 6 milyon 282 bin TL olarak açıklandı. Lüks yatta bir hafta tatil yapmak için şu ana kadar 7 rezervasyon yapıldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle kişisel izolasyonuna dikkat eden milyonerlerin tercihleri süper yatlar oldu. Yaz sezonuna kısa bir süre kala milyonerler izolasyon altında mavi suların tadını çıkarmaya başladı.

Yunan armatörü Aristotle Onassis'e ait lüks yolcu gemisi 'Christina O'nun haftalık kirası dudak uçuklattı.

Elizabeth Taylor, Richard Burton ve Winston Churchill gibi bir çok ünlü isme ev sahipliği yapan Christina O adlı süper yatın sadece 1 haftalık kirasının 545 bin sterlik ( 6 milyon 282 bin TL) olduğu açıklandı.

Kiralama şirketi Morley Yachts yaptığı açıklamada, lüks geminin Temmuz ve Ağustos aylarında haftalık 545 bin sterline (6 milyon 282 bin TL) kiralanabildiği ifade edilirken, şuana kadar 7 kişi tarafından rezervasyon talep geldiği belirtildi.

Etiketler : Aristotle Onassis Morley Yachts Milyon dolarlık süper yat
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