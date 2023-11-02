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02 Kasım 2023 Perşembe 15:45:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 15:45:00

Milli Savunma Bakanlığı'nın mobil uygulaması hayata geçiyor

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni mobil uygulamasının önümüzdeki hafta hayata geçirilmesi planlanıyor. Uygulama ile resmi internet sayfasında yer alan içeriklerin yanı sıra, faaliyetler anlık olarak mobil cihazlar üzerinden sunulacak. 1853-1928 yılları arasında şehit olan askerlerin bilgisinin yer aldığı Şehit Bilgi Kapısı'na da erişilebilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki hafta içinde hayata geçecek Milli Savunma Bakanlığı Mobil Uygulaması ile artık Bakanlığın faaliyetleri anlık olarak mobil cihazlar üzerinden kamuoyunun bilgisine sunulacak.

Resmi internet sayfasında yer alan içeriklerin yanı sıra kullanıcıların anlık bildirimler ve duyurulara hızlı erişim sağlayabileceği mobil uygulamanın içeriği şöyle:

Hazırlanan story ve podcastlerle bakanlığın faaliyetleri anlatılacak, önemli günleri konu alan özel paylaşımlar yapılacak.

Şimdilik Anıtkabir ve Harbiye Askeri Müzesinde, önümüzdeki süreçte de bütün askeri müzelerde 360 derece sanal tur yapılabilecek.

Ayrıca birbirinden özel fotoğraflardan oluşturulmuş duvar kağıtlarına erişim sağlanabilecek.

Personel ve öğrenci alım-temin faaliyetleri ile Askeralma işlemleri dahil önemli sınav ve başvuruların duyuruları takip edilebilecek.

1853-1928 yılları arasında şehit olan askerlerin bilgisinin yer aldığı Şehit Bilgi Kapısı'na erişilebilecek İlave özel içerikler de yer alacak.

Açıklamada, "Sonuç olarak dünyanın en güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, asil milletimizin sevgisi ve güveninden aldığı ilhamla, bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya, üstlenmiş olduğu tüm görevleri, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edecektir" denildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı mobil uygulama şehit bilgi kapısı
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