VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya: ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatına rağmen hedefimize ulaşacağız
"Fırsatçılara, stokçulara izin vermeyeceğiz"
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
"Uzay teknolojilerinde Ar-Ge ve üretim kapasitelerinin güçlendirilmesi için programlar başlatacağız"
İstanbul'da tutuklanan PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Saim Çakmak'ın ifadesine ulaşıldı
TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı Uslu, komisyonun yol haritasını açıkladı
25 Nisan 2024 Perşembe 12:10:00 - Güncelleme:25 Nisan 2024 Perşembe 12:10:00

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Irak ile "Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi" açıklaması

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Güvenlik, ortak sınır güvenliği ve terörle mücadele alanlarındaki işbirliğinin kurumsallaştırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak üzere teşkil edilecek 'Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi'nin esaslarını belirlemeye yönelik müzakereler Irak tarafı ile sürdürülmektedir." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti kapsamında terörle mücadeleye ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Sayın Bakanımızın da refakat ettiği Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretinde Türkiye-Irak ilişkileri geniş bir çerçevede ele alınmıştır. Görüşmelerde başta PKK olmak üzere FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri ile uzantılarına karşı atabileceğimiz müşterek adımlar istişare edilmiştir. Bu adımlara yönelik diğer anlaşmalarla birlikte terörle ortak mücadele ve güvenlik alanında işbirliği kapsamındaki anlaşma ve mutabakatlar aktedilmiştir.

Bu kapsamda güvenlik, ortak sınır güvenliği ve terörle mücadele alanlarındaki işbirliğinin kurumsallaştırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak üzere teşkil edilecek "Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi'nin" esaslarını belirlemeye yönelik müzakereler Irak tarafı ile sürdürülmektedir.

Irak'a sınır güvenlik sistemlerine ilişkin olarak da destek vermeye hazır olduğumuzu kendilerine ilettik. Bu kapsamda onlar da gelip bizim sınır güvenlik sistemlerimizi incelediler."

Almanya Cumhurbaşkanı'nın ziyareti

Bakanlık kaynakları, Almanya Cumhurbaşkanı'nın Ankara'yı ziyaretinde Türkiye'ye yönelik savunma sanayii ürünlerindeki kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağına dair sorulara şu yanıtı verdi:

"Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da dikkat çektikleri gibi; önümüzdeki dönemin Almanya ile kısıtlamaların değil, ortak çalışmaların konuşulduğu bir dönem olmasını temenni ediyoruz. Bunun için de Eurofighter konusunun iyi bir başlangıç olacağını düşünüyoruz ve Almanya tarafından olumlu bir yaklaşım bekliyoruz"

YUNANİSTAN İLE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER TOPLANTISI

Bakanlık kaynakları, Atina'da gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın detaylarına ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Toplantı 22 Nisan 2024 tarihinde Atina'da samimi bir ortamda icra edilmiştir. Toplantıda; daha önce mutabık kalınan ve 2024 yılı boyunca icra edilecek karşılıklı faaliyetler gözden geçirilmiş, 2025 Yılı Uygulama Planı ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda, 2025 yılında 9'u Yunanistan'da ve 9'u Türkiye'de olmak üzere icra edilecek taslak faaliyetler görüşülmüştür.

Bir sonraki toplantının Türkiye'de icra edilmesi konusunda karara varılmıştır. Diğer taraftan, daha önce mutabık kalınan 2024 yılı Uygulama Planı kapsamında; Milli Savunma Üniversitesi'nden bir heyetimiz, Haziran ayında Yunan Milli Savunma Koleji'ni ziyaret edecektir."

Etiketler : milli savunma bakanlığı ırak güvenlik ortak koordinasyon merkezi yunanistan
Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek
Ekrana döndü

Ekrana döndü
‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu

‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"

Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"
Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor

Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor
Gizem Özdilli kimono giydi

Gizem Özdilli kimono giydi
Elif Karlı eşi için söyledi

Elif Karlı eşi için söyledi
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX