Milli Savunma Bakanlığından "Hayvanları Koruma Günü"ne özel video
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü hazırladığı özel video ile kutladı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesindeki hesabında yer alan videoda, Mehmetçiğin, hayvanları beslediği anlara ilişkin görüntülere yer verildi.
Paylaşımda "Sevgi, dostluk, vefa. Her daim yanımızda olan ve dünyamızı güzelleştiren sevimli kahramanlarımızın 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun" ifadesi kullanıldı.
Sevgi, dostluk, vefa... Her daim yanımızda olan ve dünyamızı güzelleştiren sevimli kahramanlarımızın #4EkimHayvanlarıKorumaGünü kutlu olsun.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/tkS8eJFNAS— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 4, 2023
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