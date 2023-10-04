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04 Ekim 2023 Çarşamba 12:39:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 12:39:00

Milli Savunma Bakanlığından "Hayvanları Koruma Günü"ne özel video

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü hazırladığı özel video ile kutladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesindeki hesabında yer alan videoda, Mehmetçiğin, hayvanları beslediği anlara ilişkin görüntülere yer verildi.

Paylaşımda "Sevgi, dostluk, vefa. Her daim yanımızda olan ve dünyamızı güzelleştiren sevimli kahramanlarımızın 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun" ifadesi kullanıldı.

Etiketler : T.C. Millî Savunma Bakanlığı Mehmetçik Sevgi dostluk vefa
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