20 Haziran 2020 Cumartesi 12:40:00 - Güncelleme:20 Haziran 2020 Cumartesi 12:43:00
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama... Hainler kaçacak delik bulamıyor
Milli Savunma Bakanlığı, icra edilen Pençe Kaplan operasyonuyla ilgili açıklamada bulundu. Gece boyu kahraman komandolarımızın terör hedeflerine yönelik operasyonları hakkında bilgi veren Bakanlık'tan yapılan açıklamada 'Hainler kaçacak delik arıyor... Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedefleri ele geçirdi...' ifadelerine yer verildi.
Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da bugün Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
- Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama... Hainler kaçacak delik bulamıyor
- Kırsaldan şehir merkezlerine gönderilen teröristlere yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı
- Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
- İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı
- Dışişleri Bakanlığı: Türkiye uluslararası çabalarını sürdürüyor
- Soylu açıkladı! 4 binin üzerinde çadır gönderildi