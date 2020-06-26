Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı Hakkari'de tespit edilen 3 teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Hakkâri Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Hava Harekâtı sonrası bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde teröristlere ait 1 adet M16 P. Tf., 1 adet AK-47 P. Tf. ile 4 adet el bombası ele geçirildi." denildi.
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