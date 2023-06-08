Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik açıklaması
Kaynak: AA
MSB, bedelli askerlik bedel ve ek tutarını 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini yitireceği hatırlatılarak, yükümlülerin mağduriyet yaşamaması için müracaat ve ödeme işlemlerini 23 Haziran'a kadar tamamlamalarının önem arz ettiği bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kurban Bayramı tatili 27 Haziran saat 13.00'te başlayıp 1 Temmuz'da sona erecektir. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı, 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini kaybedeceğinden bedelli askerlik hizmetine müracaat edecek yükümlülerin, mağduriyet yaşamaması için 23 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."
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