MSB'den Azerbaycan'a başsağlığı!

27 Eylül 2020 Pazar 14:18:00 - Güncelleme:27 Eylül 2020 Pazar 14:22:00
Milli Savunma Bakanlığından Azerbaycan'a başsağlığı mesajı
Kaynak: İHA
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MSB: "Şehitlerimizin kanının yerde bırakılmayacağı inancıyla Ermenistan'ın kalleşçe saldırısında şehit olan Azerbaycan Türkü kardeşlerimize Allah'tan rahmet, tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileriz."
MSB: "Şehitlerimizin kanının yerde bırakılmayacağı inancıyla Ermenistan’ın kalleşçe saldırısında şehit olan Azerbaycan Türkü kardeşlerimize Allah’tan rahmet, tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileriz."
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