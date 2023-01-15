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15 Ocak 2023 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:15 Ocak 2023 Pazar 16:00:00

Milli Savunma Bakanlığından arama kurtarma ihtisaslı personele "denize bot atma kursu"

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığınca, 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında görevli arama kurtarma ihtisaslı personele, havadan denize bot atma kursu verildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İzmir Çiğli'de bulunan 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığındaki Arama Kurtarma İhtisaslı Personel, bot atma yeteneği kazanmak için havadan denize bot atma kursuna katıldı.

Personelin kurs sırasındaki paraşütle denize atlama ve bot atma görüntüleri Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı arama kurtarma denize bot atma kursu
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