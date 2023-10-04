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04 Ekim 2023 Çarşamba 16:48:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 16:48:00

MSB'de güvenlik zirvesi: Güler, Fidan, Kalın, Yerlikaya ve Gürak bir araya geldi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre Güler, Fidan ve Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü.

Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Etiketler : MSB GÜVENLİK TOPLANTISI BAKAN GÜLER BAKAN FİDAN BAKAN YERLİKAYA
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