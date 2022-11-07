ABD'li üst düzey heyet İstanbul'da!

Milli Savunma Bakanlığı'nda ABD heyeti ile kritik görüşme!
Bakan Akar, 'ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet Türkiye geldi' açıklamasında bulundu.
Bakan Akar, 'ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet Türkiye geldi' açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir heyetin Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılıyor" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir heyetin Ankara'ya geldiğini belirtti.Bakan Akar, 'Türkiye-ABD üst düzey savunma grubu toplantısı bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılıyor. 19 Kasım'da sona erecek tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması için gayretlerimiz sürüyor. Bununuzatılmasına yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırdık.' ifadelerini kullandı.
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