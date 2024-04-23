Milli Savunma Bakanlığı ve TRT Çocuk Korosu'ndan "23 Nisan" özel klibi

Paylaşımda, Vatan Marşı'nın, "Biz doğuştan aşığız şanlı bayrağa, vurgunuz biz ayla yıldıza, bir ölürüz, bin doğarız, sen tasalanma. El değmesin yurduma." dizeleri yer aldı.

Geleceğin güneşi olacak evlatların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vatan Marşı'nı seslendirdiği belirtilen paylaşımda, "Cumhuriyetimizin sahibi çocuklarımızın özel gününü kutluyor, bu güzel bayramı dünya çocuklarına armağan eden ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet, özlem ve saygıyla anıyoruz. Klibin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı TRT Çocuk Korosu'na teşekkürlerimizi sunuyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Biz doğuştan âşığız şanlı bayrağa,



Vurgunuz biz ayla yıldıza,



Bir ölürüz, bin doğarız, sen tasalanma.



El değmesin yurduma!����



Geleceğimizin güneşi olacak evlatlarımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Vatan Marşı"nı seslendirdi.



Cumhuriyetimizin sahibi... pic.twitter.com/60Vsk7yzBt — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 23, 2024

Görüntülerde, çocukların Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gibi akrobasi ekiplerinin pilot kıyafetlerinin yanı sıra, Deniz ve Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli personelin üniformalarını da giydi.

Çocukların, Anıtkabir, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığını da ziyaretine ilişkin görüntülerin de bulunduğu paylaşımda Kuvvet Komutanlıkları bünyesinde yer alan unsurları da yakından gözlemleyerek deneyimledikleri anlara da yer verildi.