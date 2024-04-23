VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Azerbaycan: Ermenistan Azerbaycan Türklerine karşı etnik temizlik yaptı
IEA: Dünyada elektrikli araç satışları bu yıl 17 milyona ulaşarak güçlü artış gösterecek
Batı Şeria'da son 200 günde 487 Filistinli öldürüldü
Türk Dil Kurumu, 23 Nisan'da "Günün Kelimesi" uygulamasını başlattı
Başkan Erdoğan, Bakan Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti
"23 Nisan, kahramanca bir direnişin ve sarsılmaz bir kararlılığın sembolüdür"
23 Nisan 2024 Salı 15:00:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 15:00:00

Milli Savunma Bakanlığı ve TRT Çocuk Korosu'ndan "23 Nisan" özel klibi

Kaynak: AA

ABONE OL

MSB ile TRT Çocuk Korosu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel klip hazırlandı. Kuvvet Komutanlıklarının üniformalarını giyen çocukların Vatan Marşı'nı seslendirdiği görüntüler Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Paylaşımda, Vatan Marşı'nın, "Biz doğuştan aşığız şanlı bayrağa, vurgunuz biz ayla yıldıza, bir ölürüz, bin doğarız, sen tasalanma. El değmesin yurduma." dizeleri yer aldı.

Geleceğin güneşi olacak evlatların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vatan Marşı'nı seslendirdiği belirtilen paylaşımda, "Cumhuriyetimizin sahibi çocuklarımızın özel gününü kutluyor, bu güzel bayramı dünya çocuklarına armağan eden ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet, özlem ve saygıyla anıyoruz. Klibin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı TRT Çocuk Korosu'na teşekkürlerimizi sunuyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Görüntülerde, çocukların Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gibi akrobasi ekiplerinin pilot kıyafetlerinin yanı sıra, Deniz ve Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli personelin üniformalarını da giydi.

Çocukların, Anıtkabir, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığını da ziyaretine ilişkin görüntülerin de bulunduğu paylaşımda Kuvvet Komutanlıkları bünyesinde yer alan unsurları da yakından gözlemleyerek deneyimledikleri anlara da yer verildi.

Etiketler : msb trt çocuk korosu 23 nisan klip
Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"

Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!

Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!
‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu

‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Kendisiyle yarışıyor

Kendisiyle yarışıyor
Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı

Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı
Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor

Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX