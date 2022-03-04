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04 Mart 2022 Cuma 21:15:00 - Güncelleme:04 Mart 2022 Cuma 21:15:00

Milli Savunma Bakanlığı Tatvan şehitlerini andı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, geçen yıl Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve beraberindeki 10 asker için anma mesajı paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan ve şehitlerin fotoğraflarının da yer aldığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Bir yıl önce bugün Tatvan'da helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehadete uğurladığımız kahraman silah arkadaşlarımız Korgeneral Osman Erbaş ve beraberindeki 10 kahraman askerimizi şehadetlerinin yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

Etiketler : sosyal medya Tatvan Osman Erbaş
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