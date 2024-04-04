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NATO, 75'inci yılına savunma harcamalarını artırma hedefiyle girdi
04 Nisan 2024 Perşembe 11:15:00 - Güncelleme:04 Nisan 2024 Perşembe 11:15:00

Milli Savunma Bakanlığı NATO'nun 75'inci yılını kutladı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun kuruluşunun 75'inci yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce yapılan paylaşımda, "1952 yılından bu yana seçkin bir üyesi olduğumuz NATO'nun kuruluşunun 75'inci yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin ittifaka katıldığı 1952 yılından bu yana olduğu gibi üstlendiği tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirmeye devam edeceği vurgulanarak, NATO'nun aktif ve yapıcı bir üyesi olmayı sürdüreceğinin altı çizildi.

Milli Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin hazırlanan içerikler için Bakanlığın mobil uygulamasının ziyaret edilebileceğini de duyurdu.

Etiketler : milli savunma bakanlığı nato kutlama mesajı
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