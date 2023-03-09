TCG Bayraktar gemisi sağlık hizmeti vermeyi sürdürüyor
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Bayraktar gemisinin İskenderun'da hastane halinde sağlık hizmeti vermeye devam ettiğini açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından yüzer hastaneye çevrilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çıkarma gemisi TCG Bayraktar'da, depremde yaralanan vatandaşlar için ameliyat dahil tedavi hizmeti devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"TCG Bayraktar gemimiz, İskenderun'da hastane olarak hizmet vermeye devam ediyor. Bugün bir vatandaşımızın apandisit ameliyatı başarıyla gerçekleştirilirken, 10 bininci hastamız olarak da bir evladımız gemide tedavi edildi. Kendilerine acil şifalar diliyoruz. Türkiye Vakti."
TCG BAYRAKTAR gemimiz, İskenderun'da hastane olarak hizmet vermeye devam ediyor. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 9, 2023
Bugün bir vatandaşımızın apandisit ameliyatı başarıyla gerçekleştirilirken, 10 bininci hastamız olarak da bir evladımız gemide tedavi edildi.
Kendilerine acil şifalar diliyoruz.
Türkiye Vakti ���� pic.twitter.com/SzHgf7OBVU
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