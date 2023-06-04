VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Macaristan'dan Bakan Fidan'a tebrik telefonu
Jorge Jesus'tan son dakika kararı!
Şampiyon Galatasaray, dev derbide Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti!
2 PKK'lı terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu
Bakan Bolat ilk toplantısını yaptı
Tekvandoda şampiyon Türkiye!
04 Haziran 2023 Pazar 19:53:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 19:53:00

MSB: PKK'ya ait 2 bin 160 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe Operasyonu çerçevesinde Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait 2 bin 160 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı ele geçirildiğini duyurdu.

MSB sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman Mehmetçiklerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait 2 bin 160 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı ele geçirdi"

Etiketler : msb tsk ırak
Herkes işini yaparsa kopya biter

Herkes işini yaparsa kopya biter
Sarı kırmızılı kutlama

Sarı kırmızılı kutlama
‘Bilsem ki' düeti

‘Bilsem ki' düeti
Ailece toplandık

Ailece toplandık
Kayahan'ın kızı olduğumu gizledim

Kayahan'ın kızı olduğumu gizledim
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Podyumun Kleopatra'sı

Podyumun Kleopatra'sı
Konserin geliri depremzedelere

Konserin geliri depremzedelere
Barıştılar

Barıştılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX