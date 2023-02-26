MSB: Pakistan'ın deprem bölgesine gönderdiği yardım malzemesi teslim alındı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın, deprem bölgesine gönderdiği 21 tır yardım malzemesini Malatya'da törenle teslim aldık. Tüm Pakistan halkına destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.