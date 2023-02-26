MSB: Pakistan'ın deprem bölgesine gönderdiği yardım malzemesi teslim alındı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pakistan'ın deprem bölgesine gönderdiği 21 tır yardım malzemesinin Malatya'da törenle teslim alındığı belirtti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın, deprem bölgesine gönderdiği 21 tır yardım malzemesini Malatya'da törenle teslim aldık. Tüm Pakistan halkına destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.
Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın deprem bölgesine gönderdiği 21 TIR yardım malzemesini Malatya'da törenle teslim aldık. Tüm Pakistan halkına destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz.#MSB pic.twitter.com/PUd395M9tj— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 26, 2023
- Bahçeli: Ülkemizin acılı günlerinde sporun siyasete alet edilmesini kınıyoruz
- MSB: Pakistan'ın deprem bölgesine gönderdiği yardım malzemesi teslim alındı
- Bakan Çavuşoğlu, Adıyaman'da konteyner kentte çalışmaları inceledi
- Bakan Kasapoğlu'ndan Ziya Şengül için taziye mesajı
- Karabük'te depremzede çocuğa doğum günü sürprizi
- "Evim Yuvan Olsun" kampanyasında başvuru sayısı 10 bine ulaştı