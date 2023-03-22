Mehmetçik, depremzedelere yardım faaliyetlerini sürdürüyor

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Vize Kırklareli'nde konuşlu 41'inci Komando Tugay Komutanlığımız, Malatya'daki yardım faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da çocuklarla birlikte çeşitli etkinliklere katılıyor." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Mehmetçik'in çadır kentlerde kalan çocuklarla gerçekleştirdiği etkinlikler ve yardım faaliyetleri sırasında kaydedilen görüntüler de yer aldı.