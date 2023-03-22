Mehmetçik, depremzedelere yardım faaliyetlerini sürdürüyor

Mehmetçik, Malatya'da depremzedelere yardım faaliyetlerini sürdürüyor
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 41'inci Komando Tugay Komutanlığı personelinin Malatya'daki depremzedelere yönelik yardım faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Vize Kırklareli'nde konuşlu 41'inci Komando Tugay Komutanlığımız, Malatya'daki yardım faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da çocuklarla birlikte çeşitli etkinliklere katılıyor." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, Mehmetçik'in çadır kentlerde kalan çocuklarla gerçekleştirdiği etkinlikler ve yardım faaliyetleri sırasında kaydedilen görüntüler de yer aldı.
Vize / Kırklareli'nde konuşlu 41'inci Komando Tugay Komutanlığımız, Malatya'daki yardım faaliyetlerini südürürken bir yandan da çocuklarla birlikte çeşitli etkinliklere katılıyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/KP5gFmooYt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 22, 2023
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